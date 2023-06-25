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Грин: мне не нравится Крис Пол, но он невероятно умён

Грин: мне не нравится Крис Пол, но он невероятно умён
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу разыгрывающего Криса Пола.

«Мне вообще не нравится Крис Пол, но я уважаю его хастл и его IQ, он невероятно умён», — сказал Грин.

Ранее инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал, что «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт Уорриорз» произвели обмен Криса Пола на Джордана Пула. Пол, напомним, перешёл из «Финикс Санз» в «Вашингтон» в результате обмена с участием звёздного защитника Брэдли Била.

Крису Полу 38 лет. Игрок дебютировал в НБА в 2005 году и выступал за такие команды, как «Нью-Орлеан Хорнетс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома Сити-Тандер».

Ранее Грин сделал репост записи с цитатой известного аналитика ESPN Стивена Эй Смита, в которой говорится, что игрок заслуживает ещё $ 100 млн за оставшуюся карьеру.

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