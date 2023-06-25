Грин: мне не нравится Крис Пол, но он невероятно умён

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу разыгрывающего Криса Пола.
«Мне вообще не нравится Крис Пол, но я уважаю его хастл и его IQ, он невероятно умён», — сказал Грин.
Ранее инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал, что «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт Уорриорз» произвели обмен Криса Пола на Джордана Пула. Пол, напомним, перешёл из «Финикс Санз» в «Вашингтон» в результате обмена с участием звёздного защитника Брэдли Била.
Крису Полу 38 лет. Игрок дебютировал в НБА в 2005 году и выступал за такие команды, как «Нью-Орлеан Хорнетс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома Сити-Тандер».
Ранее Грин сделал репост записи с цитатой известного аналитика ESPN Стивена Эй Смита, в которой говорится, что игрок заслуживает ещё $ 100 млн за оставшуюся карьеру.
- 25 июня 2023
-
18:09
-
17:39
-
17:29
-
17:18
-
16:52
-
16:20
-
16:07
-
15:31
-
15:15
-
15:01
-
14:34
-
14:04
-
13:26
-
12:43
-
12:20
-
11:45
-
11:29
-
10:46
-
10:37
-
10:18
-
09:49
-
09:24
-
06:42
-
05:56
-
05:21
-
02:12
-
01:07
- 24 июня 2023
-
23:59
-
23:38
-
23:36
-
23:12
-
23:00
-
22:14
-
21:07
-
19:45