Грин: мне не нравится Крис Пол, но он невероятно умён

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу разыгрывающего Криса Пола.

«Мне вообще не нравится Крис Пол, но я уважаю его хастл и его IQ, он невероятно умён», — сказал Грин.

Ранее инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал, что «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт Уорриорз» произвели обмен Криса Пола на Джордана Пула. Пол, напомним, перешёл из «Финикс Санз» в «Вашингтон» в результате обмена с участием звёздного защитника Брэдли Била.

Крису Полу 38 лет. Игрок дебютировал в НБА в 2005 году и выступал за такие команды, как «Нью-Орлеан Хорнетс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома Сити-Тандер».

Ранее Грин сделал репост записи с цитатой известного аналитика ESPN Стивена Эй Смита, в которой говорится, что игрок заслуживает ещё $ 100 млн за оставшуюся карьеру.