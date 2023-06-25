Вембаньяма назвал лучшую пятёрку всех времён
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Новоиспечённый игрок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма назвал топ-5 игроков за всю историю баскетбола.
В неё вошли Стефен Карри, Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Тим Данкан и Шакил О'Нил.
В минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счётом 0-3.
За 34 матча, проведённых в розыгрыше национального чемпионата, Виктор в среднем набирал 21,6 очка и делал 10,4 подбора. Несмотря на потрясающие цифры, его бросковая эффективность оставила желать лучшего — 27,5% с дальней дистанции, что является значительно худшим показателем, чем в среднем по НБА.
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