Брэндон Миллер обратился к фанатам «Шарлотт», освиставших его во время драфта НБА

Новоиспечённый форвард «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер обратился к фанатам, которые освистывали его во время драфта.

«Для тех, кто меня освистывает освистывает, я здесь, чтобы сказать вам, что в этом году у нас будет много побед. Определенно, мы постараемся взять в руки большой трофей в конце», — приводит слова Миллера Clutch Points.

На минувшем драфте Миллер был выбран под вторым общим номером. Не все болельщики встретили решение организации позитивной реакцией.

Как сообщали источники, решение выбрать Брэндона исходило от экс-владельца организации Майкла Джордана, продавшего «Хорнетс» 17 июня 2023 года. Альтернативной Миллеру считался защитник Скут Хендерсон, но, поскольку «Шарлотт» планирует строить команду вокруг своего разыгрывающего Ламело Болла, клуб решил сделать выбор в пользу форварда, а не защитника.