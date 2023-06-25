Вембаньяма: знал, что «Спёрс» получат первый пик и я отправлюсь в этот клуб

Новоиспечённый игрок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал, что он давно знал о том, что перейдёт именно в «Спёрс».

«Знал, что «Спёрс» получат первый пик и я отправлюсь в этот клуб, в этот город. Я сам снял это видео. Просто знал это и многим говорил об этом. И для меня было таким облегчением увидеть, что я был прав», — приводит слова Вембаньямы Clutch Points.

В минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счётом 0-3.

За 34 матча, проведённых в розыгрыше национального чемпионата, Виктор в среднем набирал 21,6 очка и делал 10,4 подбора. Несмотря на потрясающие цифры, его бросковая эффективность оставила желать лучшего — 27,5% с дальней дистанции, что является значительно худшим показателем, чем в среднем по НБА.