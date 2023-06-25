Стало известно, под каким номером драфт-мока 2024 года котируется Бронни Джеймс

Бронни Джеймс, сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, на данный момент котируется экспертами под 17-м номером драфт-мока 2024 года. Права на этот пик принадлежат «Атланте Хоукс».

Ранее авторитетный портал NBA Draft Room прогнозиовал Бронни выбор под первым номером драфта-2024.

У Бронни более 7 млн подписчиков в социальных сетях — больше, чем у многих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранее Леброн не раз признавался, что перед завершением карьеры мечтает поиграть с сыном в одной команде. Звёздный форвард «Лос-Анджелеса» также говорил, что хотел бы провести свой последний сезон именно с Бронни — в какой бы команде ни играл его сын.

Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»: