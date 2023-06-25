Гомельский назвал главный недостаток Михайловского
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу новичка ЦСКА Никиты Михайловского.
«Я думаю, что пока Михайловский не подтянет свой атлетизм, не потеряв при этом броска, то, по-настоящему, большим игроком не станет», — написал Гомельский на своём сайте.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ в составе саратовского «Автодора» Михайловский принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 6,3 очка (50% двухочковых, 40,6% трёхочковых, 90,2% штрафных), совершал 3,1 подбора и отдавал 1,8 передачи.
Ранее главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о том, что Никита Михайловский не будет выступать за национальную команду. Баскетболисту 22 года.
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