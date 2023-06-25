«Финикс» намерен сохранить Деандре Эйтона

Руководство «Финикс Санз» продвигает план, согласно которому они намерены сохранить Деандре Эйтона в составе.

По мнению руководства, с приходом Брэдли Била в команду Эйтон сможет находиться на рекордно высоком для себя уровне, поэтому «Финикс» заинтересованы в том, чтобы он продолжал играть за них.

Ранее инсайдер Тим Макмэн сообщал, что Эйтон может покинуть «Финикс» в межсезонье и клуб активно будет искать возможность обменять игрока в другую команду. Текущий контракт Эйтона с «Санз» рассчитан ещё на три сезона, за которые он может получить $ 102 млн.

Деандре Эйтон в прошедшем сезоне принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 18 очков, совершал десять подборов и отдавал 1,7 результативной передачи в среднем за игру. В плей-офф разыгрывающий провёл десять матчей и завершил их со статистикой 13,4 очка, 9,7 подбора и одна результативная передача в среднем за игру.