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Леброн Джеймс отреагировал на дебют младшего сына за «Кэмпбелл Холл»

Леброн Джеймс отреагировал на дебют младшего сына за «Кэмпбелл Холл»
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу дебюта его младшего сына, Брайса, за школу «Кэмпбелл Холл».

«Теперь его черёд! Вперёд, Максимус», – написал Леброн в социальных сетях.

Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Старший сын Леброна Бронни тоже играет в баскетбол и учится в университете Южной Калифорнии.

Леброн неоднократно заявлял, что его цель — сыграть со своим сыном Бронни за одну команду в НБА. Старший сын Леброна будет доступен для выбора на драфте уже в 2024 году. Форвард «Лейкерс» объявил, что перейдёт в любую команду, которая задрафтует его сына.

Брайс Джеймс также показывает большой потенциал и может оказаться в лиге уже в 2026 году. На данный момент рост игрока уже составляет 198 сантиметров.

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