Иман Шамперт оценил влияние Дрэймонда Грина на «Голден Стэйт»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт оценил влияние тяжёлого форварда Дрэймонда Грина на «Голден Стэйт Уорриорз». В частности, Шамперт вспомнил противостояния «Кливленда» с клубом из Калифорнии.

«Когда мы, «Кливленд Кавальерс», играли против «Уорриорз», он постоянно кричал о наших действиях на площадке, что мы собираемся сделать, какую комбинацию разыграть. Кто-то обращает внимание на такие детали — они очень важны. А вообще, я удивлён, что он не воспользовался опцией продления в контракте», — сказал Шамперт в эфире fubo Sports.

Дрэймонд выйдет на рынок свободных агентов после того, как отказался от опции продления контракта на сезон-2023/2024.