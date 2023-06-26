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Иман Шамперт оценил влияние Дрэймонда Грина на «Голден Стэйт»

Иман Шамперт оценил влияние Дрэймонда Грина на «Голден Стэйт»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт оценил влияние тяжёлого форварда Дрэймонда Грина на «Голден Стэйт Уорриорз». В частности, Шамперт вспомнил противостояния «Кливленда» с клубом из Калифорнии.

«Когда мы, «Кливленд Кавальерс», играли против «Уорриорз», он постоянно кричал о наших действиях на площадке, что мы собираемся сделать, какую комбинацию разыграть. Кто-то обращает внимание на такие детали — они очень важны. А вообще, я удивлён, что он не воспользовался опцией продления в контракте», — сказал Шамперт в эфире fubo Sports.

Дрэймонд выйдет на рынок свободных агентов после того, как отказался от опции продления контракта на сезон-2023/2024.

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