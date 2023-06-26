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Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин провёл интенсивную индивидуальную тренировку в межсезонье.

Интенсивная индивидуальная тренировка Джейлена Грина:

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Грин принял участие в 76 матчах, в которых в среднем набирал 22,1 очка, делал 3,7 подбора и 3,7 передачи.

Средний возраст игроков «Хьюстона» — 24,3 года. Команда обладает одним из самых молодых ростеров в лиге. В минувшем сезоне команда заняла 14-е место в Западной конференции, имея в своём активе 22 победы при 60 поражениях.

В предстоящем межсезонье сразу семь игроков выйдут на рынок свободных агентов — Фрэнк Камински, Кеньон Мартин-младший (опций команды), Бобан Марьянович, Ди Джей Огустин, Уилли Коули-Стайн, Тревор Хаджинс (двусторонний) и Дариус Дэйс (двусторонний).