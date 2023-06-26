Команда «Финикс Санз» опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором презентовала новичка Брэдли Била.
«Финикс» презентовал Брэдли Била с джерси команды:
Напомним, Бил перешёл в «Финикс» из «Вашингтон Уизардс».По итогам сделки «Вашингтон Уизардс» приобрёл разыгрывающего Криса Пола, атакующего защитника Лэндри Шэмета, шесть пиков драфта во втором раунде, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию в виде неназванной суммы.
Брэдли Билу 29 лет. Спортсмен дебютировал в лиге в 2012 году и провёл всю карьеру в составе «Вашингтон Уизардс».
В минувшем регулярном сезоне атакующий защитник принял участие в 50 матчах, в среднем набирая 23,2 очка, делая 5,4 передачи и 3,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 50,6, трёхочковых — 36,5.
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