Команда «Финикс Санз» опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором презентовала новичка Брэдли Била.

«Финикс» презентовал Брэдли Била с джерси команды:

Напомним, Бил перешёл в «Финикс» из «Вашингтон Уизардс».По итогам сделки «Вашингтон Уизардс» приобрёл разыгрывающего Криса Пола, атакующего защитника Лэндри Шэмета, шесть пиков драфта во втором раунде, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию в виде неназванной суммы.

Брэдли Билу 29 лет. Спортсмен дебютировал в лиге в 2012 году и провёл всю карьеру в составе «Вашингтон Уизардс».

В минувшем регулярном сезоне атакующий защитник принял участие в 50 матчах, в среднем набирая 23,2 очка, делая 5,4 передачи и 3,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 50,6, трёхочковых — 36,5.