Стивен Эй Смит: переход Порзингиса делает «Бостон» фаворитом в борьбе за титул

Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит считает, что переход латвийского центрового Кристапса Порзингиса в «Бостон Селтикс» делает команду главным претендентом на титул.
«Я думаю, это делает их фаворитами в борьбе за титул. Я смотрю на каждую команду в НБА и не осмелюсь сказать, что кто-то из них сможет остановить такой «Бостон».
Я люблю Маркуса Смарта, и мне будет его не хватать, это огромная потеря для них. Но стоит сказать о статистике. Порзингис – третий по проценту реализации с игры в прошлом сезоне после Янниса и Дрэймонда. Я думаю об этом, а также о том факте, что его рост – 221 сантиметр. А ещё он может подняться на периметр и атаковать с дистанции», — сказал Смит в программе First Take.
22 июня «Бостон» выменял Кристапса в результате сделки между тремя командами. После 6 июля 2023 года у латвийца есть право подписать контракт на два года и $ 77 млн. В противном случае он станет свободным агентом уже следующим летом.
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