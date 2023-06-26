Бранислав Вичентич официально покинул «Автодор»

Сербский тренер Бранислав Вичентич покинул пост главного тренера «Автодора», сообщает пресс-служба команды.
«Спасибо, Бранислав!
В связи с окончанием контракта Бранислав Вичентич покидает должность главного тренера БК «Автодор». Тренер пришёл в команду в январе этого года и за короткий период добился положительных результатов. При нём саратовская команда заняла второе место в своей подгруппе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и вышла в плей-офф турнира.
Баскетбольный клуб «Автодор» благодарит Бранислава за время, проведённое в Саратове, и желает успехов в будущем!» — говорится в заявлении команды.
Напомним, 51-летний Вичентич смог вывести команду в плей-офф Единой лиги, опередив на втором этапе регулярного чемпионата «Енисей» и «Самару». В первом раунде плей-офф «Автодор» уступил ЦСКА (0-3).
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