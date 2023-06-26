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Вембаньяма намерен принять участие во всех 82 играх регулярного чемпионата НБА

Вембаньяма намерен принять участие во всех 82 играх регулярного чемпионата НБА
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Новоиспечённый игрок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма сообщил команде о том, что он хотел бы принять участие во всех 82 встречах регулярного чемпионата в сезоне-2023/2024. Об этом сообщает журналист Эл Джей Эллис из Spurstalk.

В руководстве положительно отреагировали на это стремление молодого игрока, заявив, что они сделают всё возможное для этого.

В минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счётом 0-3.

За 34 матча, проведённых в розыгрыше национального чемпионата, Виктор в среднем набирал 21,6 очка и делал 10,4 подбора. Несмотря на потрясающие цифры, его бросковая эффективность оставила желать лучшего — 27,5% с дальней дистанции, что является значительно худшим показателем, чем в среднем по НБА.

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