Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Неймар и Джимми Батлер исполнили песню Джастина Бибера Love Yourself

Неймар и Джимми Батлер исполнили песню Джастина Бибера Love Yourself
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский футболист Неймар и баскетболист «Майами Хит» Джимми Батлером вместе исполнили песню знаменитого музыканта Джастина Бибера Love Yourself.

Неймар и Джимми Батлер исполнили песню Джастина Бибера Love Yourself:

Батлер и Неймар уже не в первый раз проводят время друг с другом. Во время финальной серии НБА, в начале июня нынешнего года, бразилец посетил матч между «Майами» и «Денвер Наггетс». На одной из тренировок звёздный футболист практиковался в бросках по кольцу вместе с Джимми.

Также Неймар называл Батлера в списке шести баскетболистов за всё время, которые являются для него спортивным примером. Игрок французского клуба называл перформанс лидера «Хит» в нынешнем плей-офф историческим.

В минувшем сезоне Батлер смог вывести команду из Флориды в финал НБА, несмотря на восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023