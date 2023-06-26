Бразильский футболист Неймар и баскетболист «Майами Хит» Джимми Батлером вместе исполнили песню знаменитого музыканта Джастина Бибера Love Yourself.
Неймар и Джимми Батлер исполнили песню Джастина Бибера Love Yourself:
Батлер и Неймар уже не в первый раз проводят время друг с другом. Во время финальной серии НБА, в начале июня нынешнего года, бразилец посетил матч между «Майами» и «Денвер Наггетс». На одной из тренировок звёздный футболист практиковался в бросках по кольцу вместе с Джимми.
Также Неймар называл Батлера в списке шести баскетболистов за всё время, которые являются для него спортивным примером. Игрок французского клуба называл перформанс лидера «Хит» в нынешнем плей-офф историческим.
В минувшем сезоне Батлер смог вывести команду из Флориды в финал НБА, несмотря на восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона.
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