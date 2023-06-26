Патрик Миллс высказался по поводу восстановления Бена Симмонса к чемпионату мира

Австралийский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Патрик Миллс высказался по поводу своего соотечественника Бена Симмонса, который продолжает восстановление к чемпионату мира.
«До чемпионата ещё несколько недель. По всем признакам и по тому, что я слышал, он заботится о своём теле и набирает форму. Как мне кажется, все хотят, чтобы он был здоров. Поэтому я думаю, что для него главное — добраться до той стадии, когда он сможет снова быть в той форме, в которой он показывает отличную игру», — приводит слова Миллса NY Post.
Напомним, в конце февраля защитник «Бруклина» получил травму левого колена, а позднее у него было выявлено защемление нерва в спине. Ранее главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон прокомментировал процесс восстановления Симмонса.
В прошедшем сезоне 26-летний баскетболист принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.
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