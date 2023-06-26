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Гомельский: Сергей Тараканов с его снайперскими качествами и IQ мог бы играть в НБА

Гомельский: Сергей Тараканов с его снайперскими качествами и IQ мог бы играть в НБА
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает, что олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов мог бы играть в НБА.

«Я думаю, что Сергей с его снайперскими качествами и высоким игровым интеллектом мог бы играть в НБА. Конкуренция на позиции третьего номера там всегда была сумасшедшая, но Тараканов обладал очень быстрым по исполнению броском с дальней дистанции и высоким прыжком, что позволяло ему атаковать через руки опекуна», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее Тараканов вспомнил о матчах сборной Советского Союза с командой НБА «Атланта Хоукс». Американский клуб приезжал в СССР в 1988 году и провёл с советскими баскетболистами три встречи. Все они проходили в разных местах: в Тбилиси, Вильнюсе и Москве.

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