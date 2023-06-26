«Голден Стэйт» готовит новое предложение для Дрэймонда Грина

«Голден Стэйт Уорриорз» намерен предложить форварду команды Дрэймонду Грину новый трёхлетний контракт, сообщает инсайдер Марк Стейн в социальных сетях. О других деталях соглашения пока не сообщается.

Напомним, четырёхкратный чемпион НБА станет свободным агентом в грядущее межсезонье, поскольку отклонил опцию контракта на сезон-2023/2024.

Ранее сообщалось, что Дрэймонд Грин всё ещё может вернуться в «Уорриорз», но игрок в том числе хочет иметь достойный многолетний контракт. У «Голден Стэйт» не так много пространства для манёвров внутри платёжной ведомости. Одной из главных целей недавней продажи защитника Джордана Пула в «Вашингтон Уизардс» было освобождение места для продления контрактов с Клэем Томпсоном и Грином.