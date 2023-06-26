Некоторые руководители клубов НБА считают успех «Майами» в этом сезоне случайностью
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Некоторые руководители НБА считают, что выход «Майами Хит» в финал НБА в сезоне-2022/2023 был частично обусловлен «случайностью».
«Когда команды-соперницы наблюдали за тем, как «Майами Хит» выбирается из плей-ин и попадает в финал НБА, многие обсуждали один и тот же вопрос внутри команды: «Можем ли мы сделать такой прорыв и повторить этот успех?»
Для некоторых руководителей ответ был очень скудным. По их мнению, победа «Хит» была комбинацией случайности и возврата к норме для команды, которая весь сезон имела проблемы с трёхочковыми. Выдержали бы они хотя бы один раунд, если бы Яннис Адетокунбо не повредил спину в первой игре серии?» — написал обозреватель ESPN Зак Лоу.
Напомним, в финале «Майами» уступил в пяти матчах «Денвер Наггетс».
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