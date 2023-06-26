Назван список из девяти игроков, которыми интересуется «Хьюстон»

Стало известно, какие игроки попали в шорт-лист «Хьюстон Рокетс» в это межсезонье.

«Обладая такими большими финансовыми возможностями, самыми большими в НБА, и тренером Име Удокой, который пользуется популярностью среди игроков НБА, «Рокетс» определили не столько приоритеты конкретных целей, сколько круг игроков, которых они хотели бы заполучить. По словам человека, осведомлённого об их планах, они интересуются Руи Хатимурой и Остином Ривзом из «Лейкерс», Кэмом Джонсоном из «Бруклин Нетс», Донте Дивинченцо из «Голден Стэйт Уорриорз», Диллоном Бруксом из «Мемфис Гриззлис», Якобом Пёлтлем из «Торонто Рапторс» и Дуайтом Пауэллом из «Даллас Маверикс». СМИ также связывают их с Джеймсом Харденом и Фредом Ванвлитом», — говорится в статье Fadeaway World.