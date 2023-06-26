Майкл Уилбон: почему я не люблю Кайри Ирвинга? Потому что он придурок

Эксперт и комментатор ESPN Майкл Уилбон высказался о разыгрывающем «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинге.
«Мы с сыном каждый день спорим и ругаемся из-за спорта, как это делали мой отец, мой брат и я за кухонным столом, люди, которые знают, какой была наша кухня, подтвердят это. Итак, я и мой сын Мэтью делаем это каждый день, к большому огорчению моей жены, каждый день кричим, вопим.
Он часто спрашивает меня, почему я не люблю Кайри Ирвинга. Потому что он придурок. Не понимаю, как он может нравиться Мэтью», — сказал Уилбон в ролике, опубликованном на YouTube-канале Le Batard.
Кайри Ирвинг начинал сезон-2022/2023 в составе «Бруклин Нетс». По его запросу его обменяли в середине сезона в «Даллас Маверикс», где Ирвинг оказался в звёздном дуэте вместе со словенским разыгрывающим Лукой Дончичем. Несмотря на элитную пару, «Даллас» по итогам регулярного сезона оказался на 11-м месте, в Западной конференции не попав в зону плей-ин.
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