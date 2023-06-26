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УНИКС объявил об уходе Винса Хантера

УНИКС объявил об уходе Винса Хантера
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Казанский УНИКС объявил об уходе из команды тяжёлого форварда Винса Хантера.

«Тяжёлый форвард Винс Хантер продолжит карьеру в другом клубе. В прошедшем сезоне 28-летний американец принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата и серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 10,2 очка, делая 4,2 подбора, 1,4 перехвата и 1,1 результативной передачи за 20 минут игрового времени.

По итогам сезона Хантер вместе с центровым УНИКСа Джаленом Рейнольдсом вошёл в число претендентов на звание лучшего защищающегося игрока лиги.

Благодарим Винса за вклад в победы казанской команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте казанского клуба.

Напомним, в минувшем сезоне УНИКС впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

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