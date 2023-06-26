Билл Симонс: Томпсон и Грин не согласятся урезать зарплату, они чувствуют себя династией

Известный журналист Билл Симмонс высказался об игроках «Голден Стэйт Уорриорз» Клэе Томпсоне и Дрэймонде Грине.

«Я думаю, что Клэй Томпсон действительно чертовски гордый чувак. Его зарплата была установлена на уровне $ 40 млн, он не получит её снова, но я не верю, что он согласится урезать зарплату, так же как я не вижу, чтобы Дрэймонд Грин сильно урезал зарплату. Я думаю, все эти ребята чувствуют, что они часть этой династии, они чувствуют, что это была настоящая династия», — сказал Симмонс в своём подкасте.

Напомним, четырёхкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин станет свободным агентом в грядущее межсезонье, поскольку отклонил опцию контракта на сезон-2023/2024. Действующий контракт Томпсона с клубом истекает следующим летом.