Перкинс: «Филадельфия» ведёт себя так, будто их главный игрок — Харден, но это не так

Чемпион НБА 2008 года, а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс высказался по поводу звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена.

«Что меня беспокоит, так это то, что мы даже не знаем, кто самый важный игрок во франшизе «Сиксерс». Они ведут себя так, будто Джеймс Харден — их главный приоритет, но это не так. Он не согласен на меньшую роль», — приводит слова Перкинса Clutch Points.

33-летний Джеймс Харден перешёл в «Филадельфию» в феврале 2022 года из «Бруклин Нетс». В минувшем сезоне «Филадельфия» уступила в полуфинале плей-офф НБА в Восточной конференции «Бостон Селтикс» в семи встречах — 3-4. Джеймс Харден был одним из игроков, которые подверглись критике после вылета из турнира.