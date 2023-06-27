«Атланта» обменяет Коллинза в «Юту», «Хоукс» получат Гэя и пик второго раунда

Тяжёлый форвард «Атланты Хоукс» Джон Коллинз перейдёт в «Юту Джаз» в результате обмена на форварда Руди Гэя и пик второго раунда, сообщает ESPN US.

По информации источника, руководство «Атланты Хоукс» намерено разгрузить зарплатную ведомость и сделать её ниже порога налога на роскошь за счёт ухода Коллинза. Взамен «Атланта» получит форварда Руди Гэя и пик второго раунда.

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 25-летний Коллинз принял участие в семи матчах, набирая в среднем 11,1 очка, 4,3 подбора и 1 передачу за игру.

36-летний Гэй принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в минувшем сезоне, набирая в среднем 5,2 очка, 2,9 подбора и 1 передачу за игру.