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Кендрик Перкинс дал совет «Миннесоте» расстаться с Карл-Энтони Таунсом

Кендрик Перкинс дал совет «Миннесоте» расстаться с Карл-Энтони Таунсом
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Чемпион НБА 2008 года, а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение о том, что «Миннесоте Тимбервулвз» нужно расстаться с одним из лидеров своей команды Карлом-Энтони Таунсом.

«Я считаю, что «Миннесоте Тимбервулвз» пора расстаться с Карлом-Энтони Таунсом… Эта франшиза принадлежит Энтони Эдвардсу… У Таунса было время и возможность взять на себя управление этой франшизой, но он этого не сделал», — приводит слова Перкинса Clutch Points.

Таунс был задрафтован «Миннесотой» под первым номером в 2015 году. Несмотря на то что центровой стал хорошим игроком и принял участие уже в трёх Матчах всех звёзд НБА, «Тимбервулвз» за всё это время не смогли пройти дальше первого раунда плей-офф.

С учётом того, что защитник Энтони Эдвардс захочет максимальный контракт, организации будет очень сложно вместить под потолок зарплат контракты Эдвардса, Таунса и Гобера одновременно. Ранее «Миннесота» продлила соглашение с центровым Назом Ридом.

Новый контракт Рида:
Наз Рид заработает $ 42 млн за трёхлетний контракт с «Миннесотой»
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