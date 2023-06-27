Кевин Дюрант и Девин Букер провели совместную тренировку на Багамских островах

Звёздные игроки «Финикс Санз» Кевин Дюрант и Девин Букер провели совместную тренировку в одном из залов на Багамских островах.
Дюрант и Букер провели совместную тренировку на Багамских островах:
В прошедшем сезоне «Финикс» дошёл до второго раунда плей-офф, где в шести матчах уступил будущему победителю турнира «Денвер Наггетс».
Недавно стало известно об ожидаемом обмене звёздного разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била в «Финикс Санз». В сделку были включены Крис Пол, Ландри Шамет, несколько выборов во втором раунде и обмен пиками.
Позже бывший игрок НБА, а ныне аналитик ESPN Джей Уильямс высказал мнение о том, что с приходом Била в «Финиксе» образовалась «сильнейшая четвёртка» среди всех команд лиги, в которую входят также Дюрант, Букер и Деандре Эйтон.
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