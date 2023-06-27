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Име Удока расссказал об изменениях в «Хьюстоне» после его прихода в команду

Име Удока расссказал об изменениях в «Хьюстоне» после его прихода в команду
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Новый главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока рассказал о том, какие изменения ждут игроков команды после его прихода.

«Всё будет немного иначе. Некоторые парни будут играть не те роли, которые они играли раньше», — приводит слова Удоки Rockets Wire.

Напомним, Удока был назначен главным тренером «Бостона» в начале сезона-2021/2022. Эта работа стала для него первой на столь важном посту в его карьере. В первом же сезоне Име смог вывести «кельтов» в финал НБА, где они уступили «Голден Стэйт Уорриорз» в серии со счётом 2-4.

«Хьюстон Рокетс» в минувшем регулярном чемпионате занял 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА и не вышел в плей-офф. Сейчас команда находится на стадии перестройки.

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