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Президент «Автодора»: послужной список Богичевича говорит сам за себя

Президент «Автодора»: послужной список Богичевича говорит сам за себя
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Президент «Автодора» Владимир Родионов дал комментарий по поводу назначения сербского специалиста Миленко Богичевича на пост главного тренера команды.

«Богичевич – молодой специалист c большим опытом работы на самом высоком уровне. Он играл важную роль в штабе Саши Обрадовича и внёс весомый вклад в успехи его команд. Послужной список Богичевича говорит сам за себя. Это амбициозный тренер, который созрел для работы в качестве главного», — приводит слова Родионова пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне 46-летний тренер работал первым ассистентом в штабе Саши Обрадовича в «Монако», с которым стал победителем национального чемпионата, обладателем Кубка Франции, а также завоевал бронзовые медали Евролиги. Соглашение заключено на сезон-2023/2024.

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