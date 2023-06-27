Винс Хантер перешёл в «Зенит»

Тяжёлый форвард Винс Хантер стал игроком «Зенита». Американский баскетболист подписал контракт на два года.
В прошедшем сезоне 28-летний американец принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата и серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 10,2 очка, делая 4,2 подбора, 1,4 перехвата и 1,1 результативной передачи за 20 минут игрового времени.
«Винс по-настоящему раскрылся как игрок именно в прошедшем сезоне. Учитывая его уже имеющийся опыт выступления в Единой лиге ВТБ, мы видим его не только сильным, но и надежным звеном нашей передней линии», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.
Помимо титула в Единой лиге, Хантер также выигрывал чемпионат Италии и Кубок Греции, а на международном уровне — баскетбольную Лигу чемпионов и Межконтинентальный Кубок ФИБА. Среди личных достижений Хантера — титулы лучшего скорера в Лиге чемпионов в 2019 году и в чемпионате Греции в том же сезоне.
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