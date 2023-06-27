Данила Чикарёв продлил контракт с «Самарой» на два года

Форвард Данила Чикарёв подписал новый контракт с «Самарой», рассчитанный на два сезона.
«Чикарёв — воспитанник баскетбольного клуба «Самара». Начав заниматься баскетболом в шесть лет у тренера Игоря Тальских, он последовательно прошёл в клубе все этапы подготовки, был лидером наших юношеской и молодёжной команд, с 17 лет выступал за главную мужскую команду.
Только сезон-2021/2022 Данила провёл вдали от Самары, в составе столичного ЦСКА-2, но прошлым летом вернулся в родной город и помог нашей команде дебютировать в Единой Лиге ВТБ.
Последние три месяца Чикарёв выступает за нашу команду по баскетболу 3х3. Он помог ей выиграть два тандема и стать победителем регулярного чемпионата, а сейчас готовится сыграть в финале чемпионата России.
Поздравляем Данилу с подписанием нового соглашения с клубом и желаем новых побед и свершений в майке «Самары»!», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.
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