«Я очень воодушевлён». Винс Хантер обратился к болельщикам «Зенита»

Американский новичок «Зенита» Винс Хантер высказался по поводу своего перехода в санкт-петербургский клуб.

«Привет питерским болельщикам! Я очень воодушевлён тем, что прихожу в такой успешный и организованный клуб, как «Зенит». Уже готов начать работать и приносить титулы моей новой команде. Скоро увидимся!», — приводит слова Хантера пресс-служба команды.

В прошедшем сезоне 28-летний американец принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата и серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 10,2 очка, делая 4,2 подбора, 1,4 перехвата и 1,1 результативной передачи за 20 минут игрового времени.

По итогам сезона Хантер вместе с центровым УНИКСа Джаленом Рейнольдсом вошёл в число претендентов на звание лучшего защищающегося игрока лиги.