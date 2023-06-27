«Я очень воодушевлён». Винс Хантер обратился к болельщикам «Зенита»
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Американский новичок «Зенита» Винс Хантер высказался по поводу своего перехода в санкт-петербургский клуб.
«Привет питерским болельщикам! Я очень воодушевлён тем, что прихожу в такой успешный и организованный клуб, как «Зенит». Уже готов начать работать и приносить титулы моей новой команде. Скоро увидимся!», — приводит слова Хантера пресс-служба команды.
В прошедшем сезоне 28-летний американец принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата и серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 10,2 очка, делая 4,2 подбора, 1,4 перехвата и 1,1 результативной передачи за 20 минут игрового времени.
По итогам сезона Хантер вместе с центровым УНИКСа Джаленом Рейнольдсом вошёл в число претендентов на звание лучшего защищающегося игрока лиги.
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