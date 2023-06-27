Перкинс: Дрэймонд Грин — один из величайших защитников в истории баскетбола, он бесценен

Чемпион НБА 2008 года, а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс высказался о ценности игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

Во время передачи First Take Аналитик Фредди Коулмэн высказал мнение о том, что Грин не заслуживает контракт на $ 100 млн, который он запрашивал раннее.

«Грин запросил $ 100 млн? Если только этот контракт не рассчитан на 10 лет, Дрэймонд Грин не игрок за $ 100 млн», — сказал Коулмэн.

«Дрэймонд, возможно, один из величайших защитников, которых когда-либо видела эта игра… Он бесценен», — ответил на это Перкинс.

Напомним, четырёхкратный чемпион НБА станет свободным агентом в грядущее межсезонье, поскольку отклонил опцию контракта на сезон-2023/2024. Ранее сообщалось, что Дрэймонд Грин всё ещё может остаться в «Уорриорз», но игрок в том числе хочет иметь достойный многолетний контракт.