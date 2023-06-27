Перкинс: Дрэймонд Грин — один из величайших защитников в истории баскетбола, он бесценен

Чемпион НБА 2008 года, а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс высказался о ценности игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.
Во время передачи First Take Аналитик Фредди Коулмэн высказал мнение о том, что Грин не заслуживает контракт на $ 100 млн, который он запрашивал раннее.
«Грин запросил $ 100 млн? Если только этот контракт не рассчитан на 10 лет, Дрэймонд Грин не игрок за $ 100 млн», — сказал Коулмэн.
«Дрэймонд, возможно, один из величайших защитников, которых когда-либо видела эта игра… Он бесценен», — ответил на это Перкинс.
Напомним, четырёхкратный чемпион НБА станет свободным агентом в грядущее межсезонье, поскольку отклонил опцию контракта на сезон-2023/2024. Ранее сообщалось, что Дрэймонд Грин всё ещё может остаться в «Уорриорз», но игрок в том числе хочет иметь достойный многолетний контракт.
- 27 июня 2023
-
14:45
-
14:14
-
13:42
-
13:34
-
13:14
-
12:51
-
12:29
-
12:00
-
11:28
-
11:15
-
11:05
-
10:37
-
10:30
-
09:48
-
09:37
-
09:19
-
06:18
-
05:51
-
00:49
- 26 июня 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:11
-
21:55
-
21:25
-
21:04
-
20:56
-
20:49
-
20:00
-
19:45
-
19:20
-
18:59
-
18:32
-
17:59
-
17:36
-
16:55