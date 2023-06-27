Маркканен выложил фотографии со службы в Финляндии

Звёздный форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поделился своими фотографии со службы в армии Финляндии.

Лаури Маркканену 26 лет. В минувшем сезоне финский форвард провёл 66 матчей, в среднем набирая 25,6 очка, делая 1,9 передачи и совершая 8,6 подбора за игру.

Ранее Маркканен получил награду «Самый прогрессирующий игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации» в сезоне-2022/2023. Маркканен – первый игрок «Джаз», получивший данный приз. Финский баскетболист перешёл в «Юту» во время прошлого межсезонья после обмена из «Кливленда» с участием Донована Митчелла.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной лиги «Юта» заняла 12-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф.