«Всё дошло до самого дна». Грайнер возмутилась организацией перелётов в WNBA

Баскетболистка «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер высказалась по поводу организации перелётов команды во время гостевых матчей в WNBA.

Напомним, недавно стало известно, что на гостевые игры оставшегося сезона Грайнер будет летать только чартерными рейсами. Причиной такого решения стал инцидент в аэропорту Далласа, когда баскетболистка подверглась преследованиям со стороны незнакомого мужчины.

«Я скажу следующее. Думаю, у нас уже должна была быть возможность использовать другую авиакомпанию, которая занимается чартерными рейсами. Жаль, что всё дошло до самого дна, потому что мне кажется, что не очень правильно ждать, пока что-то произойдет, а потом что-то менять.

Мы все видели, что может случиться в этом мире. И когда вы играете в игру «Давайте подождём и посмотрим», это на самом деле игра с огнём. Вы играете с жизнями людей. Я рада, что принято решение летать чартерными самолётами. Просто жаль, что это заняло чертовски много времени, честно говоря», — приводит слова Грайнер Yahoo Sports.