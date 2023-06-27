Иман Шамперт объяснил, в чём уникальность Кайри Ирвинга при игре один в один

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт рассказал, как действует звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг при игре один в один.

«Кайри — один из немногих игроков, который будет играть один в один без чёткого плана. Он предпочитает играть в нападении так, словно он защищается. То есть находит свою точку, с которой начинается его движение, а дальше позволяет вам диктовать, как будет происходить эта атака», — сказал Шамперт в эфире fubo Sports.

Напомним, Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс». «Нетс» по итогам сделки получили от техасцев разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.