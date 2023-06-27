Руи Хатимура пропустит чемпионат мира по баскетболу

Звёздный форвард сборной Японии Руи Хатимура пропустит предстоящий чемпионат мира по баскетболу среди мужчин, чтобы сосредоточиться на следующем сезоне НБА, сообщила во вторник, 27 июня, Японская баскетбольная ассоциация.

«Мне очень жаль, что я принёс такие новости для всех болельщиков, которые с нетерпением ждали Кубка мира», — сказал Хатимура в заявлении JBA.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023 пройдёт на Филиппинах и в Индонезии с 25 августа по 10 сентября.

Напомним, в предстоящем межсезонье Хатимура станет ограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось, что в «Лейкерс» заинтересованы в продлении контракта с японцем. За 63 игры минувшего регулярного чемпионата Хатимура в среднем набирал 11,2 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 0,9 передачи.