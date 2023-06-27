Уиндхорст: «Филадельфия» ведёт себя так, будто имеет отличные шансы сохранить Хардена
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Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался о будущем звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена.
«Руководство «Филадельфии Сиксерс» ведёт себя так, как будто у них есть отличные шансы сохранить Джеймса Хардена. Остальные команды, похоже, начинают искать другие варианты усиления, но это не значит, что нет никаких сомнений в том, как всё будет развиваться», — сказал Уиндхорст в эфире программы Get Up.
33-летний Джеймс Харден перешёл в «Филадельфию» в феврале 2022 года из «Бруклин Нетс». В минувшем сезоне «Филадельфия» уступила в полуфинале плей-офф НБА в Восточной конференции «Бостон Селтикс» в семи встречах — 3-4. Джеймс Харден был одним из игроков, которые подверглись критике после вылета из турнира.
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