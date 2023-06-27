Эртугрул Эрдоган возглавил новичка Единой лиги ВТБ «Руну»

Баскетбольный клуб «Руна» объявил о назначении турецкого специалиста Эртугрула Эрдогана на пост главного тренера.
«Эртугрул Эрдоган – главный тренер Команды Твоего Города!
Турецкий специалист на протяжении 13 лет входил в тренерский штаб «Фенербахче», работал с этой командой в Евролиге и трижды выигрывал чемпионат Турции.
После этого он возглавлял «Тюрк Телеком», «Истанбул ББ» и «Галатасарай», а в минувшем сезоне привёл «Шленск» к серебряным медалям чемпионата Польши.
Также Эрдоган входил в тренерский штаб сборной Турции, которая завоевала серебряные медали чемпионата мира – 2010», – сообщает пресс-служба московского клуба.
Ранее «Руна» объявила об уходе главного тренера Олега Бартунова, который руководил командой на протяжении трёх последних сезонов.
- 27 июня 2023
-
20:55
-
20:11
-
20:05
-
19:44
-
19:15
-
18:50
-
18:27
-
18:00
-
17:18
-
16:46
-
16:09
-
16:04
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:14
-
13:42
-
13:34
-
13:14
-
12:51
-
12:29
-
12:00
-
11:28
-
11:15
-
11:05
-
10:37
-
10:30
-
09:48
-
09:37
-
09:19
-
06:18
-
05:51
-
00:49
- 26 июня 2023
-
23:55
-
23:40