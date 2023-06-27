Эртугрул Эрдоган возглавил новичка Единой лиги ВТБ «Руну»

Баскетбольный клуб «Руна» объявил о назначении турецкого специалиста Эртугрула Эрдогана на пост главного тренера.

«Эртугрул Эрдоган – главный тренер Команды Твоего Города!

Турецкий специалист на протяжении 13 лет входил в тренерский штаб «Фенербахче», работал с этой командой в Евролиге и трижды выигрывал чемпионат Турции.

После этого он возглавлял «Тюрк Телеком», «Истанбул ББ» и «Галатасарай», а в минувшем сезоне привёл «Шленск» к серебряным медалям чемпионата Польши.

Также Эрдоган входил в тренерский штаб сборной Турции, которая завоевала серебряные медали чемпионата мира – 2010», – сообщает пресс-служба московского клуба.

Ранее «Руна» объявила об уходе главного тренера Олега Бартунова, который руководил командой на протяжении трёх последних сезонов.