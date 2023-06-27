Президент УНИКСа: жаль, что Хантер ушёл, но мы не сможем осилить требования его агента

Президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что причиной перехода тяжёлого форварда Винса Хантера в «Зенит» стала финансовая составляющая.
«Почему Хантер не остался? Мы же чемпионами стали — соответственно, головокружение от успеха, и зарплата уже кажется маленькой. Кто‑то, конечно, считает, что всё благодаря ему. Но наш бюджет остаётся тем же. И надо учитывать, что валюта за последнее время пошла вверх. А ему нужно платить в валюте. Словом, то, что просили Хантер и его агент, мы осилить не можем. Это главная причина.
А так, конечно же, он интересный игрок. Особенно хорошо проявил себя в плей‑офф. Конечно, он помог нам. Мы хотели его оставить, но не получилось. Видимо, «Зениту» удалось удовлетворить его финансовые пожелания… А так, конечно, жаль, что он ушёл. Он пользовался авторитетом в коллективе, всё было хорошо. В общем, сожалеем, но такова жизнь», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».
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