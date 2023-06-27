Илона Корстин: минувший сезон был лучшим в истории Единой лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась впечатлениями от минувшего сезона.

«Мне не понравилось, что было несколько команд, выбивавшихся из общей картины. Да, уровень спортивного противостояния подравнялся, было много действительно интригующих матчей, чаще всего не было матчей, в которых одна команда выигрывала с очень большой разницей в счёте. Но был, например, «Минск». Команда была явно ниже уровня, требуемого в лиге. Были проблемы и у «Астаны», но потом она подтянулась. Хотя тут я понимаю, с чем связана их просадка. У них значительная загруженность по календарю, команда выступает ещё и в чемпионате Казахстана. Но по завершении первого этапа чемпионата, после которого участники были разделены на две группы, таких неприятных результатов больше не было.

Довольна ли я новой схемой регулярки? Да, она доказала свою жизнеспособность.

Насколько удачно в лигу вписались новички — МБА и «Самара»? Конечно же, были опасения относительно их способности соответствовать уровню лиги. Но обе команды выступили очень достойно. МБА так вообще в дебютный сезон попала в топ-6 турнира и даже заставила в первом раунде плей-офф понервничать «Зенит». И я с полным на то основанием могу сказать, что минувший сезон был лучшим в истории лиги. Много игр, почти каждый день, удачный формат, интригующий плей-офф. В итоге мы стали куда более интересны болельщикам», — приводит слова Корстин «Коммерсантъ».