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Корстин: посещаемость выросла, «Парма» — чемпион по продажам билетов

Корстин: посещаемость выросла, «Парма» — чемпион по продажам билетов
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о посещаемости в минувшем сезоне.

«Цифры заметно подросли. Рекорд посещаемости сезона — 12 тысяч зрителей — пришёлся на празднование столетия ЦСКА (ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинальной серии.— Прим. «Чемпионата».). Вообще, полуфинальные серии и финал отмечались аншлагами. Что касается средней посещаемости, то она составила три тысячи зрителей. Это почти вдвое выше, чем сезоном ранее.

Кто чемпион по продажам билетов? Пермская «Парма». Кстати, в топ-4 вошла ещё и «Самара», несмотря на статус дебютанта», — приводит слова Корстин «Коммерсантъ».

Напомним, УНИКС впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ в минувшем сезоне.

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