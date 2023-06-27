Корстин: посещаемость выросла, «Парма» — чемпион по продажам билетов

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о посещаемости в минувшем сезоне.

«Цифры заметно подросли. Рекорд посещаемости сезона — 12 тысяч зрителей — пришёлся на празднование столетия ЦСКА (ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинальной серии.— Прим. «Чемпионата».). Вообще, полуфинальные серии и финал отмечались аншлагами. Что касается средней посещаемости, то она составила три тысячи зрителей. Это почти вдвое выше, чем сезоном ранее.

Кто чемпион по продажам билетов? Пермская «Парма». Кстати, в топ-4 вошла ещё и «Самара», несмотря на статус дебютанта», — приводит слова Корстин «Коммерсантъ».

Напомним, УНИКС впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ в минувшем сезоне.