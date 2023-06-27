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«Сакраменто» намерен подписать Миддлтона, если он не заключит новый контракт с «Милуоки»

«Сакраменто» намерен подписать Миддлтона, если он не заключит новый контракт с «Милуоки»
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Лёгкий форвард Крис Миддлтон, отказавшийся от опции игрока в контракте с «Милуоки Бакс», может перейти в «Сакраменто Кингз», сообщает Clutch Points.

По информации источника, если Миддлтон не подпишет новый контракт с «Милуоки Бакс», «Сакраменто Кингз» готовы приложить серьёзные усилия, чтобы привлечь игрока. В клубе считают, что Миддлтон поможет им стать настоящими претендентами на титул.

Ожидается, что 33-летний Миддлтон, который отказался от опции игрока стоимостью в $ 40 млн на следующий сезон, подпишет с «Бакс» новый долгосрочный контракт.

В минувшем сезоне Миддлтон из-за травм смог сыграть лишь в 33 матчах регулярного сезона, где в среднем набирал 15,1 очка, 4,2 подбора и 4,9 результативной передачи.

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