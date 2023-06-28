Аренас: только Эмбиид и Йокич смогут защищаться против Вембаньямы

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас назвал игроков, способных сыграть в защите против нового центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Если ты можешь набирать очки, ты будешь это делать. Не имеет значения, насколько ты силён физически.

У него есть только два достойных соперника на позиции, которые действительно будут защищаться. Это Джоэл Эмбиид и Никола Йокич. Это шесть игр в год. Кроме них, на его позиции никого нет. Все остальные — отстой, они отбросы по сравнению с ним.

В лиге есть Брук Лопес, низкорослый Эл Хорфорд, есть Паскаль Сиакам. Им придётся играть с ним? У вас нет никого, кто действительно бросил бы вызов ему и его габаритам. С ним всё должно быть в порядке. Он будет в полном порядке», — приводит слова Аренаса TMZ.