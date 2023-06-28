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Тренер сборной Франции Колле: Вембаньяма уже сейчас сильнее Йокича по игре в обороне

Тренер сборной Франции Колле: Вембаньяма уже сейчас сильнее Йокича по игре в обороне
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Тренер сборной Франции по баскетболу Венсан Колле сравнил новичка «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму со звёздным сербским центровым «Денвер Наггетс» Николой Йокичем.

«Я надеюсь, что Вембаньяма будет так же успешен, как Никола Йокич. У него есть потенциал, но его трудно реализовать. Ему всего 19 лет. Я знаю его очень хорошо, потому что я тренировал его. Думаю, его ждёт успешная карьера. Возможно, через несколько лет все лучшие баскетболисты будут из Европы.

Может ли Виктор стать сильнее Йокича? Он другой. Йокич особенный. Он видит всё раньше других и является одним из тех, кто принимает лучшие решения. С другой стороны, Виктор тоже должен стать лучше в этих вещах. То, где он уже сейчас сильнее Йокича, — его игра в обороне. Я думаю, что через несколько лет он станет ещё лучше, когда станет сильнее физически», — приводит слова Колле Telegraf.

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