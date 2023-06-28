Тим Леглер: Харден пропадает в концовках матчах, Эмбиид видит в нём нового Симмонса

Аналитик ESPN Тим Леглер высказал своё мнение насчет того, нужно ли «Филадельфии Сиксерс» обменивать разыгрывающего Джеймса Хардена.
«Вы не можете выиграть чемпионство с Харденом в составе. Звёздные игроки, даже если у них проходит не лучшая игра, умеют находить способы, как приносить пользу команде. Когда у Хардена не идёт игра, он показывает отвратительную статистику и пропадает в концовках встреч. А он главный плеймейкер, он ведёт игру, он не может пропасть!
Мне бы очень хотелось, чтобы роль Тайриза Макси в этой команде значительно выросла. Но этого не может произойти, пока есть Харден в команде. По языку тела Эмбиида видно, как он испытывает фрустрацию, играя с Джеймсом. Похожее Джоэл испытывал, играя вместе с Беном Симмонсом», — заявил Леглер на шоу First Take.
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