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Шон Эллиотт рассказал об ужине Виктора Вембаньямы с легендами «Сан-Антонио»

Шон Эллиотт рассказал об ужине Виктора Вембаньямы с легендами «Сан-Антонио»
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Чемпион НБА 1999 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Шон Эллиотт рассказал, как прошёл ужин легенд с новоиспечённым игроком команды Виктором Вембаньямой.

«Он зрелый не по годам. Виктор задавал самые правильные вопросы. После вечера мы остались ещё более впечатлены игроком, чем ранее.

Он задавал вопросы о том, как подготавливать своё тело, как правильно отдыхать. Ему было интересно узнать, как адаптироваться к нагруженному расписанию и постоянным перелётам. Он хочет играть как можно больше и чаще. Как выяснилось, Вембаньяма и так уже многое знает про то, как правильно есть, спать, отдыхать.

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Он, например, спросил ещё о том, как высыпаться во время гостевых матчей, хотя обычно молодых людей интересует то, где находится самый лучший клуб в том или ином городе», — рассказал Эллиотт на Dan Patrick Show.

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