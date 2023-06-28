Названы две приоритетные цели «Хьюстона» в это межсезонье

«Хьюстон Рокетс» всерьёз рассматривает Брука Лопеса на роль центрового, а лёгкого форварда Диллона Брукса — первым кандидатом на подписание, сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лопес набирал 15,9 очка, 6,7 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру. Всего он принял участие в 78 встречах.
Что касается Брукса, то в завершившемся сезоне НБА он принял участие в 79 матчах, в которых в среднем набирал 14,1 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,5 передачи. Ранее сообщалось, что Диллон стал лидером в списке игроков, в адрес которых было написано наибольшее количество негативных сообщений в «Твиттере» за 60 дней.
«Хьюстон Рокетс» в нынешнем сезоне занял 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА и не вышел в плей-офф.
Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА:
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