Эксперт НБА считает, что Кайри Ирвинг должен перейти в «Клипперс»

Известный эксперт НБА Ник Райт высказался по поводу звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга.

«Кайри Ирвинг заставляет людей садиться за стол переговоров. Для «Маверикс» это именно тот игрок, которого нужно ставить в пару к Луке Дончичу, либо же его надо отправлять к Полу Джорджу или Каваю Леонарду в «Клипперс», — сказал Райт в эфире передачи First Things First.

Напомним, Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс». «Нетс» по итогам сделки получили от техасцев разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.