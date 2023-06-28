Колдуэлл-Поуп рассказал о сходстве Леброна Джеймса и Николы Йокича

Атакующий защитник «Денвер Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп рассказал, в чём похожи лидер его команды Никола Йокич и звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Я видел, как Леброн и Никола Йокич делают некоторые вещи на площадке. Иногда в такие моменты я думаю: «Это вообще возможно?» У них есть одно большое сходство — они делают товарищей по команде сильнее, находясь рядом», — приводит слова Колдуэлл-Поупа Clutch Points.

Напомним, в нынешнем сезоне НБА Леброн вместе со своей командой дошёл до финала Западной конференции, где в четырёх матчах уступил «Денвер Наггетс». На пути к финалу «озёрники» обыграли «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Йокич стал победителем чемпионата и принял участие в 89 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф сербский игрок показал следующие показатели – 30 очков, 13,5 подбора и 9,5 передачи в среднем за игру.